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اسماء مناطق ستنقطع عنها الكهرباء في الكرك واربد والمفرق

منذ 6 ثواني
اسماء مناطق ستنقطع عنها الكهرباء في الكرك واربد والمفرق

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك، أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق غدا الإثنين، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة صباحا.
وأضافت في بيان لها اليوم أن المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي مناطق المأمونية ومياه المأمونية ومياه الغوير وأجزاء من الغوير وأجزاء من الثنية ودفاع مدني الثنية، مشيرة إلى أن سبب الفصل هو كهربة محطة جديدة.
كما أعلنت شركة كهرباء إربد أنها ستقوم الثلاثاء بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في محافظة المفرق من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساء. ويشمل فصل التيار الكهربائي مناطق الخالدية والمشرفة والمبروكة والمخزومية وحي الجندي وحي السهل.


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