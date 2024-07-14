قبل وفاته .. متقاعد يتبرع بقرضه العسكري سرا للأهل في غزة

وطنا اليوم:أثار تبرع متقاعد عسكري من الدفاع المدني في الأردن، بقرض الإسكان الذي حصل عليه قبل أسابيع من وفاته، لصالح أهل غزة ردود فعل وإشادات وتأثرا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الوكيل المتقاعد من جهاز الدفاع المدني، أحمد عاهد شفيق المحاميد “أبا عاهد”، حصل على قرض الإسكان العسكري المخصص له قبل أسابيع من وفاته، لكنه تبرع به سرا لأهل غزة.

وكان المحاميد يقطن في مدينة معان جنوب الأردن، واكتشف أهله صدفة، أنه تبرع بالقرض كاملا لأهل غزة، ولم يكن أحد من محيطه وحتى المقربين منه، يعلم بحصوله على القرض وتبرعه، وعلموا بذلك بعد وفاته.

يشار إلى أن العديد من الفعاليات العشائرية وتجمعات الأحياء في الأردن، نشطت في إقامة حملات لجمع وتنظيم المساعدات لقطاع غزة، شملت إقامة مطابخ وتكيات لإعداد الطعام في القطاع، وتوزيع سلات غذائية على النازحين.

واشتملت الحملات على جمع تبرعات من كافة الفئات، شاركت فيها نساء بمصاغهن الذهبي وأطفال بمدخراتهم البسيطة فضلا عن التبرع بتكاليف الزواج في الأردن، لصالح إقامة موائد إطعام في غزة.