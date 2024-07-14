أوقاف الزرقاء تقيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

وطنا اليوم:نظمت جمعية الزرقاء الخيرية للمكفوفين بالتعاون مع مديرية أوقاف الزرقاء، ومن خلال مبادرة اقرأ وارتقي، مسابقة في حفظ القرآن الكريم استهدفت شريحة من المجتمع تحتاج منا الرعاية والاهتمام وهي شريحة أصحاب الإعاقة “المكفوفين”،بمشاركة 18 متسابقا من كلا الجنسين.

وقال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد سلامة الحراحشة، إن هذه المسابقة جاءت تجسيدا لتنفيذ أهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على أرض الواقع وانسجاما مع الخطة الإستراتيجية للوزارة التي تستهدف هذه الفئة بعدة برامج منها: تعليمهم أحكام التلاوة والتجويد.

وأضاف أن الاهتمام بهذه الشريحة واجب شرعي وقانوني وإنساني، إذ يوجد لديهم قدرات جبارة في مجال حفظ القرآن، موضحا أن الفائز الأول في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم لهذا العام 2024 كان كفيفا، حيث تم الانتهاء من تدريب عدة متطوعين لتعليم القرآن الكريم لهذه الشريحة عن طريق لغة “بريل”.

من جانبها، عبرت رئيسة الجمعية حنان دغش، عن شكرها وتقديرها لجهود لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ممثلة بمديرية أوقاف الزرقاء على هذه المبادرة ولدورها الرائد في تعليم القرآن الكريم من خلال مراكزها ودور القرآن الكريم لما لهذه المراكز من أثر طيب في غرس البذرة الطيبة والحسنة في جيل المستقبل الواعد بإذن الله.

بدوره، دعا مدير عام الجمعية زياد زكارنة، إلى الاهتمام بتخصص مدرسين متخصصين معتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعليم هذه الشريحة ليتسنى للكفيف أن يكون على الطريق الصحيح في القراءة والحفظ وإتقان أحكام التلاوة والتجويد.

من جهتهما، حفز مشرفا دور القرآن الكريم في مديرية أوقاف الزرقاء الشيخان رجائي المشاقبة وبلال هنوش، مشرفي المتسابقين ودعوهم إلى ضرورة العزم والمثابرة في تحصيل هذا العلم العزيز، حيث أن التمسك بكتاب الله السبيل الوحيد للنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة، علما أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل تكريم سيحدد لاحقا.