جندي احتياط إسرائيلي: نحن مرهقون ونبحث عن مقاتلين في فيسبوك

وطنا اليوم:كشف جندي احتياط، عن حالة زملائه في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مرور 282 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود في حالة إرهاق واستنزاف مع استمرار الحرب بغزة والشمال.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد عن جندي احتياط في لواء غولاني تأكيده أن الجيش يبحث عن مقاتلين ومتطوعين عبر مجموعات مغلقة على فيسبوك، وسط حالة من التعب يعيشها جنود الاحتلال.

وقال الجندي إن استمرار الحرب يصيب الجنود بـ”أضرار نفسية واقتصادية”، وإذا استمر الجيش بسياسته الحالية لن يجد مزيدا من الجنود، وفق تعبيره.

وأضاف أن الجيش ليس جاهزا لخوض مواجهة في لبنان والجنود هناك لا يستطيعون السير في كثير من المناطق.

وأكد أن الجنود في حالة إرهاق وتعب، ولا يفهمون لماذا يدخلون إلى المناطق نفسها في غزة مرات كثيرة حيث يواجهون الموت، بإشارة إلى تكرار الجيش لعملياته العسكرية في أحياء مدينة غزة.

نقص القدرات البشرية

وشدد الجندي في لواء غولاني على أن الجيش الإسرائيلي قائم في أغلبه على قوات الاحتياط التي بدأت تشعر بحالة الاستنزاف، مطالبا قادة الجيش بـ”الاستيقاظ ومعرفة الميدان”.

وقال إن الجيش يعاني من نقص في القدرات البشرية، مما ينعكس سلبا على المقاتلين ويحطم عزيمتهم.

وشدد الجندي على أن الجنود الإسرائيليين في حالة إرهاق واستنزاف مع استمرار الحرب في قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

وكان الإعلام الإسرائيلي كشف مؤخرا عن أن مئات من جنود الاحتياط يفرون من الخدمة من خلال السفر من دون إبلاغ قادتهم.

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، دفعته لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لمدة 8 أعوام، ولفرض تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) الذين أثار تجنيدهم أزمة سياسية بعد أن تمتعوا بالإعفاء من التجنيد لسنوات طويلة.