حماس تعلن سلامة الضيف وتؤكد : قررنا وقف المفاوضات

وطنا اليوم:نقلت وكالة أ ف ب ، اليوم الاحد ، عن مسؤول كبير في حماس قوله بان القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بخير بعد الغارة الإسرائيلية أمس على مواصي خان يونس.

وتابعت الوكالة عن نفس المسؤول بان حركة حماس قررت وقف المفاوضات بعد المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة

كما نفى خليل الحية -نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة– ما رددته أوساط إسرائيلية عن مقتل قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف في الهجوم الذي وقع امس السبت بمنطقة المواصي جنوبي القطاع، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يأمل إعلان نصر زائف.

وأضاف الحيةة: “أقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بأكاذيبك”، مؤكدا أن نتنياهو يحاول من خلال هذه العمليات إفشال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف الحرب وإحراج الوسطاء.

وأكد أن نتنياهو “يعاني في غزة منذ 10 أشهر، وأنه “يبحث عن أي نصر قبل الذهاب إلى الكونغرس الأميركي هذا الشهر”. وجدد التأكيد على أن الحركة “لن تقبل بشيء يفرضه عليها نتنياهو”.

وقال الحية إن حماس “تأمل من الجميع وفي مقدمتهم الوسطاء إعلانهم بأن نتنياهو “يتلاعب بمصير المنطقة كلها”، مشيرا إلى أن الوسطاء “غاضبون مما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي”.