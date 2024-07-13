أمنية تطبّق حلول إريكسون لتوفير الطاقة في الأردن بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم-عمان – أعلنت شركة أمنية، شركة الاتصالات الرائدة في الأردن، عن شراكة لتطبيق حلول شركة إريكسون الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير في عمليات تشغيل شبكة أمنية في الأردن.

ويأتي هذا التطبيق الذي ينسجم واستراتيجية أمنية في الاستدامة البيئية، بعد نجاح الاختبار التجريبي (PoC)، حيث أظهرت حلول إريكسون الذكية لتوفير الطاقة في الشبكات اللاسلكية، والتي تعد جزءا من مجموعة تطبيقات إريكسون للذكاء الاصطناعي واستمرارية خدمة دعم العملاء، توفيراً نسبته تقارب ال 20% من استهلاك الطاقة اليومية على شبكة الجيل الخامس لأمنية.

وتعتمد هذه الحلول على نموذج تنبؤ التعليم الآلي، الذي يحلل باستمرار البيانات الشبكية الآنية، ويملك قدرات اتخاذ القرارات الذكية، ليحدد ما إذا كان يجب إلغاء تفعيل أو تفعيل أو الحفاظ على مكونات الشبكة كما هي، استنادا إلى البيانات والنشاط في الخلايا المجاورة، الأمر الذي يتيح إدارة الطاقة بدقة ويرفع من الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكاليف التشغيل.

وقال رئيس الدائرة التقنية في أمنية، علاء إبراهيم: “يعكس التعاون مع إريكسون خطوة هامة في التزامنا بمفهوم الاستدامة والابتكار التكنولوجي، حيث كانت النتائج الإيجابية الأولية للاختبار التجريبي واضحة، ونحن نتطلع إلى رؤية فوائد هذه التكنولوجيا المحسّنة الموفرة للطاقة بوضوح على نطاق أوسع، حيث أن مجموعة تطبيقات إريكسون للذكاء الاصطناعي واستمرارية خدمة دعم العملاء لا تتعلق بتوفير الكلف فحسب، بل تتضمن اتخاذ إجراءات فعّالة نحو تقليل بصمتنا البيئية وبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.”

من جهته، قال مروان عمرى رئيس إريكسون الأردن: “إن التعاون مع أمنية يسلّط الضوء على قدرتنا على الابتكار، ويتماشى كذلك مع رؤيتنا لدعم شركائنا في تحقيق كفاءة هائلة في استخدام الطاقة وتقليل أثر الكربون، بالإضافة إلى أنه يبرهن على دعمنا الاستثنائي للعملاء – لضمان استمرارية الخدمة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعليم الآلي، والتي تضمن التميّز التشغيلي، دون المساس بجودة الخدمة، أو التوقف عن السعي المستمر لدفع الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.”

وكانت شركة أمنية، أطلقت قبل عامين برنامجها للاستدامة تحت اسم “هذه الأرض تستحق الحياة”، ويتضمن ثلاثة محاور أساسية هي: المحور الاجتماعي ، المحور البيئي ، محور الحوكمة وبما يتماشي مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فيما يوفر استثمار الشركة في مزارع الطاقة الشمسية ما يزيد عن 50% من احتياجات أمنية من الكهرباء.