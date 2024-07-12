الأردن : عجز ميزانية الأونروا وصل لمستويات غير مسبوقة

وطنا اليوم:قال مندوب الأردن في الأمم المتحدة محمود الحمود، الجمعة، إنّ العجز في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف الحمود خلال مؤتمر التعهدات في نيويورك، أن ادعاءات إسرائيل ضد (الأونروا) جزء من منهجية تتبعها منذ عقود لإنهاء الوكالة وتصفية قضية اللاجئين، حيث إنّ الأونروا وكالة إنسانية لا يمكن الاستعاضة عنها ولا يمكن لمنظمة أخرى القيام بدورها.

وأشار إلى أن إسرائيل تفرض إجراءات تستهدف انهيار النظام الإنساني في غزة وتجويع أهلها.

ورحب الحمود بمخرجات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة الذي برهن زيف الادعاءات ضد (الأونروا).

وعقد اليوم في نيويورك مؤتمر التعهدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في نيويورك.

وأعلنت الوكالة الأممية التي تواجه تحديات استثنائية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن لديها ما يكفي من الأموال لإدامة عملياتها الحيوية حتى نهاية الشهر المقبل.

وعبّرت الوكالة عن أملها بمساعدة المؤتمر للوكالة على الحصول على أموال كافية لتغطية نفقاتها ومواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة في غزة والمنطقة.

وكان الحمود قد دعا خلال تصريحات صحفية قبل بدء المؤتمر، الدول للانضمام إلى المبادرة.