الأردن يحتل المرتبة 11 عربيًا و86 عالميًا في عدد السكان

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد سكان الأردن بلغ حتى الخميس 11 تموز/ يوليو 2024، حوالي 11.630.323 مليون نسمة.

وأشارت الإحصاءات العامة إلى أنه يجعل الأردن يحتل المرتبة 11 بين الدول العربية والمرتبة 86 بين دول العالم في عدد السكان.

وأوضحت أن الأردن شهد تغيرات ديموغرافية كبيرة خلال النصف الثاني من القرن الماضي، حيث ارتفع عدد السكان من حوالي 586 ألف نسمة في عام 1952 إلى 11.516 مليون نسمة في نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 11.956 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2025، مع معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.9%، ما يعني أن عدد السكان سيتضاعف بعد حوالي 37 عاما من الآن.

وأظهرت نتائج التعداد السكاني لعام 2015 أن نسبة الأطفال (أقل من 15 سنة) تشكل 34.3% من إجمالي السكان، في حين بلغت نسبة الأشخاص في الفئة العمرية 15-64 عاماً، التي تشكل مخزون القوى البشرية، 62%.

بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.7%، وبلغ معدل الإعالة الديموغرافي 61.4 لعام 2023، مع انخفاض متوسط حجم الأسرة في الفترة بين 2004 و2015 من 5.4 أفراد إلى 4.8 أفراد.

وتراجع معدل وفيات الأطفال الرضع بشكل كبير من 122 لكل ألف مولود حي في الفترة 1952-1955 إلى 14 لكل ألف مولود حي في عام 2023، وانخفضت معدلات الإنجاب الكلية بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، حيث انخفضت من 5.6 طفل للأنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في عام 1990 إلى 2.6 طفل في عام 2023.

عُمر الزواج للإناث

يُرجع الأثر الرئيسي في ارتفاع العمر عند الزواج الأول للإناث إلى 27.5 سنة في عام 2022 إلى التغيرات في نمط الإنجاب في هذه الفئة العمرية، مع إقبال متزايد للإناث على التعليم والمشاركة الاقتصادية.

تراجع مستويات الإنجاب

وفقاً لبيان دائرة الإحصاءات العامة، تُعدّ الاقتصادية والاجتماعية أهم العوامل التي ساهمت في تراجع مستويات الإنجاب، بفضل ازدياد نسبة الإناث الأردنيات اللواتي يحصلن على تعليم متقدم.

وتشير التغيرات الديموغرافية في الأردن إلى استمرار انخفاض نسبة السكان الصغار (أقل من 15 سنة)، وزيادة نسبة السكان بالأعمار القابلة للعمل (15-64 سنة)، مع ارتفاع بطيء في نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر). هذا يشير إلى استمرار تراجع معدل الإعالة الديموغرافي في السنوات القادمة، مما يعزز فرص الأردن لتحقيق الفرصة السكانية في عام 2030، مما سيؤدي إلى تحسينات اجتماعية واقتصادية إيجابية في المستقبل.

وتشير التوقعات إلى أن تصل الفرصة السكانية في الأردن إلى ذروتها في عام 2040، إذ يتوقع أن يصل معدل الإعالة الديموغرافي إلى 47.7 لكل 100 فرد في الفئة العمرية (64-15 سنة).