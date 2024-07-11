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عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

منذ ساعة واحدة
عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وخصومات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى يوم الأحد المقبل الموافق 21 تموز الحالي.
وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في السوق المحلي.


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