بلدية إربد الكبرى تغلق محلات تجارية لانتهاء الترخيص

وطنا اليوم:أغلقت بلدية اربد الكبرى، محلات تجارية لعدم تجديد ترخيصها، بحسب رئيس قسم تفتيش رخص المهن في البلدية صافي التل.

وقال التل في بيان اليوم الخميس، إن مفتشي الرخص أغلقوا عددا من المحلات التجارية منذ مطلع الشهر الحالي بعد انتهاء فترة السماح القانونية الممنوحة لأصحابها، مشيرا إلى أن هذه الإغلاقات ستشمل كل من امتنع عن تجديد رخصته.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق بالشمع الأحمر تعتبر الخيار الأخير للبلدية بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتخذة من توجيه إنذارات شفهية وخطية ومنح عدة أشهر إضافية لتمكين أصحاب هذه المحلات من ترخيصها.

ودعا التل التجار وأصحاب الرخص المتخلفين عن الترخيص إلى مراجعة مديرية رخص المهن وتصويب أوضاعهم كي لا يصار إلى إغلاق محلاتهم، مؤكدا أن فرق البلدية تعمل صباحا ومساء للتفتيش على المحلات التجارية في المدينة