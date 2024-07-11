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البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

منذ ساعتين
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وطنا اليوم:اعلنت شركة البريد الاردني عن طرح إصدار جديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع ، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 11/7/2024.
و يأتي الاصدار ( عجلون مدينة التنوع السياحي) لإظهار طبيعة مدينة عجلون من الجبال المرتفعة والقلاع والغابات ومسار التلفريك الذي يربط بين منطقة غاباتاشتفينا وقلعة الربط .
و يتكون الإصدار من 8 طوابع بشكل الفئة الواحدة (30 قرشا) ثلاثون قرشاً وقيمة المجموعة ( 2.40 ديناراً ) دينارين واربعون قرشاً، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.90 ديناراً) دينارين وتسعون قرشا
و بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الاصدارات مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الخميس ، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:
مكتب بريد جبل عمان ، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي ، ومكتب بريد إربد المركزي ، ومكتب بريد مأدبا المركزي ، ومكتب بريد العقبة المركزي ، ومكتب بريد جرش المركزي ، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك ، ومكتب بريد عجلون ، مكتب بريد السلط ، مكتب بريد الفحيص, و مركز زوار جرش .


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