علان يطالب بإعفاء الأقمشة من ضربية المبيعات

وطنا اليوم_ طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان الجهات المختصة باعفاء الأقمشة من ضربية المبيعات

ولفت علان في تصريح الى ان قطاع تجارة الاقمشه وقع عليه ظلم من خلال عدم معاملة منتجاته كمدخلات تصنيعيه موضحا ان النقابة تطالب باعفاء قطاع تجارة الاقمشة من ضريبة المبيعات

واشار الى ان هذا الاعفاء لن يضيع على خزينه الدوله مبالغ كون الاقمشة سوف تصنع كألبسة و التي يستوفى عليها رسم المبيعات بسقفه الاعلى

وكان علان قد طالب بوقت سابق باعادة النظر بضريبة المبيعات في خطوة تهدف الى تنشيط الأسواق

وجدد علان مطالبه بوضع ضوابط للطرود البريدية مبينا ان ارتفاع الطرود البريدية يهدد الآلاف من التجار في القطاع في حال لم يتم ضبطها

وقدرت نقابة تجار الالبسة والاقمشة حجم الرسوم الجمركية المفقودة من الطرود البريدية سنويا بنحو ٩٣ مليون دينار

وبينت النقابة ان حجم الطرود البريدية بلغ يوميا نحو ٧٥٠٠ طرد يوميا.

وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن نقابة تجار الالبسة أن قيمة المستوردات بلغ نحو ٢٥٠.٨ مليون دينار.

وحسب الدراسة فقد بلغ مجموع الالبسة المستوردة خلال العام الماضي إلى سلطة منطقة العقبة نحو٢٦.١ مليون دينار خلال عام ٢٠٢٣.

واظهرت الدراسة أن حجم مستوردات الالبسة خلال عام ٢٠٢٢ بلغ ٢٣٥.٣ مليون دينار في حين بلغ حجم مستوردات الالبسة إلى سلطة منطقة العقبة نحو ٣٥.٦ مليون دينار

وبينت الدراسة أن متوسط انفاق الفرد غلى الالبسة بلغ ١.٩ دينار شهريا اي مايقارب نحو ١٢٥٦ دينار سنويا

واشارت الدراسة إلى أن حجم مستوردات الأحذية خلال العام الماضي بلغ نحو ٥٧.٨ مليون دينار في حين بلغ حجم الاحذية المستورد إلى سلطة منطقة العقبة نحو ٩.٣ مليون دينار خلال عام ٢٠٢٣