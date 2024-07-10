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تفاصيل المؤتمر الصحفي لإدارة نظام الموارد البشرية بحضور الشريدة ونمروقة والناصر والمبيضين”

منذ 17 ثانية
تفاصيل المؤتمر الصحفي لإدارة نظام الموارد البشرية بحضور الشريدة ونمروقة والناصر والمبيضين”

وطنا اليوم – محمد ملكاوي- في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة عمان ، أعلن الدكتور ناصر الشريدة، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، عن إطلاق نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في القطاع العام.

وأكد الشريدة أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي والفردي، وزيادة تنافسية الرواتب، والحفاظ على الكفاءات الحالية، بالإضافة إلى جذب كفاءات جديدة.

وفيما يتعلق بالتغييرات، أوضح الشريدة أن الإجازة بدون راتب قد تم إعادة تنظيمها لتكون بحد أقصى 4 أشهر سنويًا و12 شهرًا طوال فترة الخدمة، مع إشارته إلى أن هناك 13 ألف موظف يستفيدون من هذه الإجازة.

وأضاف الشريدة أن النظام الجديد سيعزز الثقافة المؤسسية وسيحفز الوزارات والمؤسسات على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج، وسيكون التحديث الإداري عنصرًا أساسيًا لتحقيق الطموحات في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على جميع الموظفين، بما في ذلك الذين تم تعيينهم قبل نفاذ النظام، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

وختم الشريدة بإشارته إلى أنه يتم دراسة تأثير النظام الجديد على الظروف المعيشية للمواطنين والموظفين، بما في ذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وأن هناك لجنة وزارية تعمل على إعادة دراسة موضوع ازدواجية الوظائف، مع وعد بالإعلان عن التوصيات المناسبة في الوقت المناسب.

الدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي، أوضح أن مؤتمر الحكومة تم تنظيمه بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بهدف الإجابة على استفسارات المواطنين وتوضيح الأسئلة المتعلقة بنظامي إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية المعدل. وأشار المبيضين إلى التزام الحكومة بتصحيح الأوضاع والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجدية لتقديم المعلومات الدقيقة والواضحة، وتوضيح الخطط المتعلقة بالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

و بدوره أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، أن الحكومة تخوض حالياً مرحلة شاملة من التطوير والإصلاح تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية. أشار إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، وأنهم سيعملون بجد لتنفيذ خطة استراتيجية لتحديث الموارد البشرية وفقاً لخريطة الطريق المعتمدة.


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