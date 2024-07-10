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روسيا تقدم طبق «دجاج كييف» في عشاء بالأمم المتحدة

منذ دقيقة واحدة
روسيا تقدم طبق «دجاج كييف» في عشاء بالأمم المتحدة

وطنا اليوم:انتقدت أوكرانيا روسيا لتقديمها طبق «دجاج كييف» في حفل عشاء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
وقال سيرغي كيسليتسيا، سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، بينما كان يشارك صورة لقائمة الطعام «إن الانحطاط الأخلاقي للدبلوماسية الروسية صارخ»، مضيفاً أن «(دجاج كييف) قدم مع البطاطا».
وانتقد كيسليتسيا الدبلوماسيين لحضورهم العشاء، الذي وصفه بأنه «ممول من الدماء».
وأقامت روسيا المأدبة احتفالاً بتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في الأول من يوليو (تموز).
وأقيمت مأدبة الغداء مباشرة بعد انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الضربة الصاروخية الروسية التي أصابت مستشفى للأطفال في كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 32 آخرين.
وأصل «دجاج كييف» متنازع عليه. يقول البعض إنه تم اختراعه في موسكو في مطعم يُدعى «كييف»، بينما تؤكد أوكرانيا أنها اقتبسته من طبق فرنسي.
أصبح هذا الطبق شائعاً في بريطانيا بعد أن قدمت شركة «ماركس آند سبنسر» الدجاج على أنه أول وجبة جاهزة في المملكة المتحدة في عام 1979.


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