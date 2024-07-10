الميثاق يرحب بقرار الحكومة تشكيل لجنة لدراسة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

وطنا اليوم:رحب حزب الميثاق الوطني بإعلان الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتي بدورها ستصدر توصيات مناسبة بهذا الخصوص، رغم ان هكذا دراسة كان يجب ان تتم قبل صدور النظام وليس بعد صدوره ما يشكل جوهر فكرة التحديث الإداري.

وقال أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني في بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء أن قرار تشكيل اللجنة يُعد خطوة هامة نتطلع إليها كحزب بأن تعمل اللجنة بما يخدم المصلحة العامة وتطوير القطاع العام، وبذات الوقت تراعي ظروف العاملين، ومصلحتهم سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف المومني أن الميثاق الوطني دعا في وقت سابق الحكومة إلى إعادة النظر ببعض بنود نظام الموارد البشرية بما يتناسب مع المصلحة العامة، ويعكس الإرادة الحقيقة لتطوير القطاع العام بعيدا عن المساس بحقوق الموظفين ومصالحهم الوظيفية.