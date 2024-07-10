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الهيئة الخيرية الهاشمية: صعوبة باستلام المساعدات بعد إدخالها إلى قطاع غزة

منذ 37 ثانية
الهيئة الخيرية الهاشمية: صعوبة باستلام المساعدات بعد إدخالها إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الأربعاء، إن إجمالي عدد الإنزالات الجوية إلى قطاع غزة وصل إلى 380 من الدول الشقيقة والصديقة وبشكل مباشر من الأردن.
وأضاف الشبلي أن الإنزالات الجوية متتابعة ومستمرة.
وتحدث الشبلي عن وجود اتصالات من الجهات التي تتعامل معها الهيئة تشير لصعوبة باستلام المساعدات بعد إدخالها إلى قطاع غزة، موضحا أن المرحلة الثانية من إدخال المساعدات هو استلامها من الجهات الرئيسية التي تتعامل معها الهيئة.
وتحدث الشبلي عن حالة من التضييق والتشديد في إدخال المساعدات إضافة لخلق الصعوبات في إدخال المساعدات سواء في وصولها إلى قطاع غزة عبر الأراضي المحتلة أو بتمكين المنظمات والمؤسسات من استلام هذه المساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة.
ولفت إلى أن المعبر الوحيد الذي تدخل منه المساعدات حاليا هو المعبر الشمالي.
وقال إن الأردن لجأ إلى المعبر الشمالي في إدخال المساعدات منذ فترة.
وبحسب الشبلي وصل عدد المساعدات إلى 2514 شاحنة عبر الطريق البري إلى قطاع غزة .


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