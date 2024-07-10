محمود التل يكتب: صحيح بالله ؟

كتب محمود التل

..نعم.. صحيح..والف.صحيح..شو..

.. أنت.غآيب.طوشه..(زي طوشة غوار)وللآ بتتخوث..معقول.اتخوث

..في مسألة بتهز.المجتمع.واخطر..

من عدآء الصهآينه..علينا..(لآ تنسى هذا وآرد…في.بروتوكولآت.صهيون….

..معقووول.مآيروى..على.قناة..

..الأعلآمي.. محمد حباشنه.. أسأل

.. يآ ترى.في .منآطق غير.مآذكر.

.. على القنآة.(والله مش قادر أقوله

.بصرآحة..خآيف..مجوبن.نعم..

مجوبن.ماحدا.بفيدني.بكره.يهجموا

علي……… ويبيعوني..بيتي..بس.بيتي..بلأجره

طيب.برحلوني..لامش.معقول…..

معقول..مش معقول.)أسألك لطفك

..يآرب.. قال لي:لماذا تستهجن ذلك

..قلت: لأ ني.لااعرف الدخان….. وأسمع(بسجآرةالحسنبشي القديمه

معنآه أنت دقة قديمه.نعم.ومدقدق

بلوشم..غابت عنك سميرة تآفيق.(توفيق)..يامدقدق بن عمي.هههه)

معقووول..أثمر فِيْنَآ…..!!!..؟؟

..(ببعضنا)…..؟؟؟

برتوكول..أَحَطْ البشر..معقول..لآ.

هَلْمَرْة..مش..معقول..مجتمعنا.بخير

..وهذه.الضوضآء.بِدَحْرِجُوْهٓا.مثل..

كرة.الثلج..يآهذا..يآذآك.ماالسبب..؟

.. أنا بقول.ليك..قوووول..شو.بتعطيني..يآحزرك..مآبنقووول.فول.لَمِنَا.نْحُط.في..العدول..نعم..بقول:(إحتمآلآت)

.هل..بعدنا عن الله..هل..البطططالة

البطلة..هل المبطلون لعمل الخير..

..مكدسون أموآلاً وأموآلا..يتمتعون

على اللحان .عذآبآت .الطفآرى…..

يرقصون..(يآويحهم.نصبوامنآرات.

حقدٍ..توحي للأجيآل البغضآءٓ..)

.. أم هل.منآهجنا..أم.معلمنا..أو..

أسرنا المفككة.. أم لهيب..يحيط..بنا

. تساؤلات..يآصديقي.. ايهم السبب

كُنتُ أكآد.. أن أزجَ..صَوبَ جهآز..

..الأمن..الآأنني..على الفور.ترآجعت

..آمان.آمان.آمان.نعمة.ربآنية.هي..

مرضآته…سبحآنه………………………..

وَثَمَ مَنْ أَحَبَ ألأردنَ.وهم.كُثْرْوو..

..مَصْوْن.الحدود..عُيوووون.سآهرة

..فَطْمئِنوا..يآمخربون..لن.تنآلوا…

..ألآ..طعم..ألمنون..قآدمون.إليكم.

..قآدمون..أيها..المغفلون……هذه..

أرض.الرباط..اُكَرٍر..واُكَرْر..في.كل.مآ

أُدَوِن.وأذكر.وأذكرأينما.حللت.وأينما

رحلت.هذا.ماسمعته.عبر.أثيرقنآة.

ألأعلآمي.المحترم..وللمزيد..تآبعوا..

القنآة..وِصْْحِي.. يآ قرية..إصْحِي..

.. اقولها..وامري.الى.الله.لن تصحو

القرية.ولا القرى.على سطح.الأرض مُقْسِما بذآت جَلآِله..إن لم تعد.. إلى

..كتاب الله (قُرأنِه).وسنة.رسوله…

..حقاً وحقيقةً..لن.ولم..تصحوا.أبى

من أبى..وشآء. من.شآء…قال.تعالى:

(وترى. الناس. سكآرى.ومآهم.بسكآرى

ولكن..عذآب.الله.شديد)..إصحي..

….ولآتجيبي..سيرة….وووووة…