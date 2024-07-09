بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء… الغذاء والدواء تنظم ندوة علمية حول الاستجابة لطوارئ سلامة الغذاء

وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024 والذي يحمل شعار “سلامة الغذاء: تأهب لغير المتوقع ” نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ندوة علمية حول الاستجابة لطوارئ سلامة الغذاء.

وأكد مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال افتتاح فعاليات الندوة، على أهمية الندوة وأثرها الإيجابي في مجال الأمن الغذائي والصحة العامة كونها تسلط الضوء على أهمية الاستعداد لحوادث السلامة الغذائية غير المتوقعة وإدارتها والتخفيف من آثارها ، مضيفا أنه وبالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء عقدت المؤسسة مؤخرا محاضرات توعوية ميدانية ووزعت نشرات توعوية في عدة مؤسسات غذائية وصحية للتوعية بأهمية الممارسات الصحية لسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الجيدة في التعامل معه.

وأشار مهيدات إلى نعمة الأمن الغذائي الذي تتمتع به المملكة من حيث الكمية والمأمونية، والشراكة الحقيقية بين مختلف الجهات، حيث تشكل المؤسسة وبالتعاون مع شركائها سواء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أو وزارة الصحة ومختلف المعنية بسلامة الغذاء والدواء في الأردن، صمام الأمان للحفاظ على انسياب غذاء آمن للمواطن الأردني الذي نعمل جميعا من أجله .

من جهته قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل بلبيسي أن الندوة وبمشاركة مختلف الجهات المعنية دليل على أهمية تفعيل دور المعنيينن في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الوطنية المشتركة التي تمثل نهج الصحة الواحدة والتي تعكس دور المركز بالتنسيق ما بين القطاعات المختلفة لتوجيه التوصيات المراد تحقيقها للأهداف الوطنية .

وأضاف أن المؤسسة اختارت شعار وطني وهو الاستجابة لطوارئ سلامة الغذاء ومنها أثر مقاومة مضادات المكروبات على سلامة الأغذية بصفتها من أبرز المؤسسات الرائدة في مجال ضمان سلامة وجودة الأغذية والأدوية في المملكة وتسهم بشكل فعال في حماية صحة المستهلكين وتقدم خدمات متميزة وفق معايير الجودة العالمية وتظهر الاحترافية والتميز في جميع حوانبها مما يجعلها أنموذجا يحتذى به في مجال الرقابة والتفتيش ومرجعا مهما في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، لافتا إلى أن المؤسسة تمتاز بفريق عمل متخصص ومؤهل يكرس كل جهده لضمان تقديم خدمات تفوق التوقعات في التعامل مع مختلف التحديات في حماية الصحة العامة كما تعمل على التحديث المستمر لأنظمة الرقابة مما يعكس التزام المؤسسة في مواكبة التطورات العالمية ويظهر تفانيا كبيرا في خدمة المجتمع المحلي من خلال تنفيذ حملات التوعية واسعة النطاق بهدف نشر ثقافة سلامة الغذاء.

واشتملت الندوة التي نظمتها مديرية الغذاء – قسم الغذاء المتداول شعبة الوبائيات وبالتنسيق مع شعبة التوعية والتثقيف الصحي، على سلسلة محاضرات منها محاضرة حول أهمية خطة الطوارئ لرفع التأهب لفاشيات الأمراض المنقوله بالغذاء وأهمية توعية المستهلكين قدمها مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة ، ومحاضرة حول دور المؤسسة في الاستجابة لطوارئ سلامة الغذاء قدمتها رئيس شعبة الوبائيات الدكتورة هلا الخزعلي، ومحاضرة حول فرق الاستجابة السريعة وفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء قدمها من قسم الرصد بوزارة الصحة الدكتورة نور البواب، ومحاضرة حول مقاومة مضادات الميكروبات المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء قدمتها مدير مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها في مركز مكافحة الأوبئة الدكتورة الاء بني طريف.

إضافة إلى محاضرة حول “سد الفجوة : الترابط ما بين الأمن الغذائي وسلامة الغذاء” قدمتها من منظمه الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المهندسة مرام حدادين، ومحاضرة حول نهج الصحة الواحدة ودورها في الاستعداد والاستجابة لطوارئ سلامة الغذاء قدمتها رئيس قسم الصحة الواحدة والأمراض المشتركة في وزارة الزراعة الدكتورة نور أبو العز، ومحاضرة حول استراتيجية التغير المناخي للقطاع الصحي وأثره على الأمن الغذائي والأمراض المرتبطة بالغذاء قدمها مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة الدكتور أحمد البرماوي .