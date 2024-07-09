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العيسى تتفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في مدارس أم الجمال والصالحية

منذ 33 ثانية
العيسى تتفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في مدارس أم الجمال والصالحية

وطنا اليوم:اطمأنت مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى على سير امتحان الثانوية العامة خلال جولة تفقدية قامت بها اليوم الثلاثاء لقاعات امتحانات الثانويه العامه في مدارس ام الجمال والصالحية.

حيث أكدت العيسى حرص مديرية التربية والتعليم على توفير كافة السبل لإتاحة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة.

وأعربت العيسى عن شكره للمعلمين والمراقبين ورؤساء القاعات ، ولجان الإشراف لإدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار ، مثمنة دور الجهات والمؤسسات الوطنية المساندة للمديرية التربية والتعليم في تنفيذ اجراءات عقد الامتحان وانجاحه .


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