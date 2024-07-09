الحكومة تعلق على أسباب إقامة مهرجان جرش 2024

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند مبيضين، على ضرورة استدامة القطاعات الاقتصادية والسياحية في الأردن، مشيرًا إلى أهمية الثقافة والفن والتاريخ والحضارة في تعزيز منعة المجتمع والأمة في مواجهة التحديات.

وقال مبيضين خلال تصريحات له، الثلاثاء، إن الأردن دولة راسخة يجب أن تقيم قطاعاتها الاقتصادية وتديم وتستديم قطاعاتها السياحية، وتقيم احتفالاتها وتبتهج بالحياة وتفرح. وأضاف: “الثقافة والفن والتاريخ والحضارة جزء من منعة المجتمع ومنعة الأمة في مقاومة التحديات التي تواجهها.”

وأشار إلى برنامج مهرجان جرش الذي أعلن عنه مدير عام المهرجان، موضحًا أن هذه النسخة تتميز بتركيزها العالي على الثقافة والفكر، قائلاً: “هناك برنامج أعلن من مدير عام مهرجان جرش يتضمن نصابًا عاليًا للثقافة والفكر في هذه النسخة. هذا هو المختلف فيه. وهذا ما بدأ عليه المهرجان في الثمانينات عندما كان مهرجانًا للثقافة والفنون. نريدها ثقافة وفكرًا وفنونًا.”

كما أكد الوزير على أهمية تمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن محافظة جرش، كمدينة سياحية متأثرة بتراجع القطاع السياحي، بحاجة إلى استدامة النشاطات الثقافية والمهرجانات لدعم القطاع السياحي. وقال: “لا يجب أن نخفي رؤوسنا في الرمل ونتجاهل الوضع. الأمور تحتاج إلى استدامة للقطاع السياحي ونشاطات ثقافية ومهرجانات، كلما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.”

وتطرق مبيضين إلى التحديات الإقليمية، مشددًا على أن الأردن، رغم الظروف الصعبة، لا يزال يقدم الدعم والمساعدة لقطاع غزة. وأوضح أن الأردن يرسل كل يوم طائرات سلاح الجو وشاحناتها تنقل المساعدات إلى غزة، و”هذا جانب وهذا وجع حاضر ومستقيم على قلوب الأردنيين، وأولهم جلالة الملك عبد الله الذي ينافح من أجل إنهاء العدوان. لكن قطاعاتنا الحيوية يجب أن تستمر، ومناعة اقتصادنا يجب أن تستمر لما فيه خير هذا البلد واستدامة اقتصاده ومناعته.”