نائب الملك يفتتح المقر الرئيسي لبرنامج “42 عمان”

وطنا اليوم:افتتح نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المقر الرئيسي لبرنامج “42 عمان”، أحد برامج مؤسسة ولي العهد المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة، الذي أطلق في شباط الماضي.

ويهدف برنامج “42 عمان” التدريبي المجاني إلى تنمية جيل من المبرمجين من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات