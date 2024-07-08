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كتلة هوائية حارة قادمة للأردن وتستمر عدة أيام

منذ 25 ثانية
كتلة هوائية حارة قادمة للأردن وتستمر عدة أيام

وطنا اليوم:ذكر مركز “طقس العرب” للتنبؤات الجوية أن الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة اعتباراً من الأربعاء القادم وتستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح “طقس العرب” أن مخرجات الخرائط الجوية الحالية تشير إلى تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة اعتباراً من يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع معها درجات الحرارة بشكل واضح، مع عودة مرتقبة للأجواء الحارة في مختلف المناطق والتي تصبح أيضاً شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها المعتادة بأكثر من 6 درجات مئوية لعدة أيام، حيث قد تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى حدود 38 درجة مئوية في المناطق الشرقية منها، وأقل من ذلك في الأجزاء الغربية، بينما قد تصل إلى 45 درجة مئوية في الأغوار.
وخلال ساعات الليل، ومع تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، يتوقع أن تصبح الأجواء أكثر حرارة من المعتاد في ساعات المساء، لكن يميل الطقس للاعتدال أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.
وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية إلى أن الأجواء ستبقى معتدلة بشكل عام في مختلف المناطق ليل الاثنين مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

طقس الثلاثاء
توقع “طقس العرب” أن ترتفع درجات الحرارة، لتكون الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في معظم المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل ظهور بعض السحب المتوسطة مع ساعات الظهيرة والعصر، مع احتمالية لهطول زخات خفيفة ومحلية من الأمطار في مناطق محدودة.


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