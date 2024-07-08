سعود طراد القاضي يناشد الاردنيين ماذا قال؟

أدخل على الله و عليكم يا اردنيين كلٍ بأسمه

أدخل على حبال بيوتكم أعقد شمخكم

وطنا اليوم: جهتكم بالله لا تتركوا البلد انهضوا المحترم المثقف النظيف المخلص الاردني العروبي الأردن اليوم تطلبك قدم ترشحك لا تترك الساحة لتجار الأوطان فهذه الأرض لا تباع ولا تشترى…

اللي جاي ملعون والدين

يا اردنيين يا ربعي يا دمي يلحمي انهضوا انهضوا وجروا الرجال الشريفين الوطنيين غصب عنهم يترشحوا فنحن نختار من سيمثلنا ولا نقبل ان نمثل بغير ما بنا و لا حدا يقول لي قروش بدنا نصحى كم عدد الاصوات اللي تنشرى أجزم لا تتجاوز ال 10.000 صوت بكل انحاء المملكه لا ننسى في 70% ما تشارك بالانتخابات ولا تروح للصندوق انا بعتبرهم يخشون المواجهه ولا تقولوا لي قروش ومال اسود ما اظن اكثر من 10.000 صوت تم شراهن بطريقه او باخرى طيب والباقي ولا حدا يعزف لي سيمفونيه الدوله تتدخل قديش ودها تدخل ولي حد؟

يا اخوان نزلنا على الشارع ما حصلنا النتائج قانون انتخاب جديد قانون أحزاب مساحة واسعة فعليا هناك ملاحظات نعم هناك اخطاء نعم واكبر الاخطاء عدم ترخيص حزب الشراكه والانقاذ بالرغم ان من يستمع للروايتين ما تعرف الصحيح وين هو

و لكن من يصلحها الفاسد؟؟ لا يصلح الشرفاء من هذا الوطن يصلحون فمثلا اليه الاقتراع للقائمه العامه عندما تدخل الى الصندوق ستجد اسماء الاحزاب انا برايي الشخصي كان يجب أن تكن أسماء المرشحين ظاهرة للناخب و ان كان البعض يشوفها تقليل من صورة تمثيل الحزب كحزب داخل المجلس فكما نعلم ان مقاعد القائمه العامه هي مقاعد للاحزاب وليست للاشخاص

الواقع ما حدا عاجبه الوضع والرسائل الملكيه كانت واضحه وطريق الاصلاح جدي ونحن اليوم في بدايته فمن الطبيعي أن تحدث الأخطاء ويظهر الخلل لكن و اعغيد اغن الفاسد لن يصلح لك شيئ وسينعكس ذلك واسوء من الوضع الحالي اللي انت فيه عليك وعلى بيتك وعلى عيالك اللي كنت مبسوط انك يوم الانتخابات ما شاركت

انهضوا حفزوا الشرفاء للترشح لا تتركوا الساحه لاشباه الرجال

مطوله وما معنا وقت