مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وجامعة شرق البحر المتوسط

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مع جامعة شرق البحر المتوسط Eastern Mediterranean University (EMU) في شمال قبرص، حيث وقع الاتفاقية بالإنابة عن رئيس جامعة عمان الاهلية ، عميدة كلية فنون الطهي والضيافة د. سوزي حاتوغ ، وعن جامعة شرق البحر المتوسط رئيسها أ. د. حسن كليج، بهدف توفير فرص تعليم وتدريب دولي في مجال الضيافة والسياحة لطلبة كلية فنون الطهي والضيافة.

وحضر حفل التوقيع من جامعة الشرق البحر المتوسط نائبي الرئيس للشؤن الأكاديمية والبحوث والدراسات، وعميد كلية السياحة، ومن جامعة عمان الأهلية الشيف ميساء حسيبة عضو هيئة التدريس ومشرف برنامج التدريب الميداني.

وتضمنت الاتفاقية توفير برامج تدريب ميداني للطلبة في المنشآت الفندقية الساحلية في شمال قبرص وتنظيم دروات عملية في مختبرات كلية السياحة في الجامعة على أيدي أفضل الطهاة من مختلف الجنسيات العالمية.

كما نصت الاتفاقية على تطوير برامج “بكالوريوس وماجستير ودبلوم تقني” مشتركة في الضيافة والسياحة تلبي احتياجات القطاع السياحي، وزيادة فرص الحصول على الوظائف للطلاب ورفد القطاع السياحي بالموارد البشرية المؤهلة للمنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي نهاية اللقاء، وبعد حفل التوقيع تبادل الطرفان الدروع التذكارية.