السير يضبط مركبة دون لوحة ارقام تجاوزت الإشارة الحمراء في عمان

وطنا اليوم:واصلت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام جهودها المرورية والأمنية والإنسانية على طرقات المملكة، بهدف تعزيز السلامة المرورية والتصدي للمخالفات الخطرة، والحفاظ على انسيابية الطرق منذ ساعات الصباح الأولى.

وضبطت الإدارات المرورية عدداً من المخالفات الخطرة والمسببة للحوادث كان من بينها ضبط سائق قاد مركبة دون لوحات أرقام تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسرعة عالية مشكلاً خطورة على مستخدمي الطريق الذين تواجدوا في المكان، وهو ما استدعى ضبطه من قبل دوريات إدارة السير المنتشرة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السائق وضبط المركبة وحجزها، إضافة إلى ضبط سائقين ارتكبا مخالفة القيادة بطيش وتهور، كانا يقومان بالاستعراض (التشحيط) في الطريق العام في محافظة العقبة، حسب غرفة عمليات إدارة السير.

وبين ضباط عمليات الإدارات المرورية على إذاعة الأمن العام ضمن التقرير المروري اليومي، حالة الطرق التي اتسمت بالنشاط والانسيابية نتيجة الخطط المرورية المنفذة للتعامل مع كثافة الحركة المرورية الصباحية، والتي اشتملت على انتشار رقباء السير منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق والتقاطعات ومداخل ومخارج الأنفاق للتعامل الفوري مع أي عوائق مرورية كتعطل مركبات أو وقوع حوادث المرورية.

ونوه إلى أنه وخلال ال 24 ساعة الماضية تم التعامل مع تدهور آلية ثقيلة على نهاية جسر المخابرات باتجاه نفق الداخلية ما تسبب بتضرر أحد أعمدة الإنارة حيث تم التعامل مع الحادثة بشكل مباشر من قبل مجموعات السير والذي تسبب بتباطؤ مؤقت يوم أمس في ذاك المكان. من جانبه أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام أن حادث تصادم بين وقع مركبتين على طريق أوتوستراد عمان الزرقاء بالقرب من جسر أبو صياح باتجاه الزرقاء، دون وقوع إصابات نتج عنه إعاقة لحركة السير، وتم رفع المركبات وفتح الشارع العام، وعدد من الحوادث الأخرى التي نتج عنها ثلاث إصابات متوسطة وكانت نتيجة لارتكاب مخالفات تم التنبيه من خطورتها وباستمرار والتي تتمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات مؤكداً على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق خلال القيادة. وأشار إلى تقديم الدوريات الخارجية لواجب إنساني مهم يتمثل في مد يد العون والمساعدة للمركبات المعطلة أو المتوقفة لأسباب اضطرارية على الطرق الخارجية، إذ قدمت المحطات المنتشرة المساعدة لمركبات تعطلت أو توقف على طريق البحر الميت بداخلها عائلة، ومركبة أخرى على طريق الــ100، وثالثة على طريق المفرق الزرقاء.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، كالسرعات العالية، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ،والابتعاد عن مخالفة التتابع القريب والانشغال بمشتتات الانتباه، للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة.