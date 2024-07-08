إرادة ملكية بقبول استقالة إبراهيم الطراونة من عضوية مجلس الأعيان

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سعادة الدكتور إبراهيم الطراونة من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 8/7/2024​​.

وقدم العين الدكتور ابراهيم الطراونة استقالته من عضوية مجلس الاعيان من اجل خوض الانتخابات النيابية.

ويشترط قانون الانتخاب على من يرغب بخوض الانتخابات النيابية من اعضاء مجلس الاعيان الاستقالة من مجلس الاعيان قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع.

واكدت المصادر ان العين ابراهيم الطراونة سيترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة المحلية عن محافظة الكرك.

وتشير المصادر ان استقالة الطراونة من مجلس الاعيان لخوض الانتخابات النيابية ليست سابقة وانما هناك اعيان في مجالس سابقة قدموا استقالاتهم من المجلس لخوض الانتخابات حينها.

وتنص المادة (11) من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى على ما يلي » على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:الوزراء، رئيس واعضاء مجلس الاعيان،رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،القضاة النظاميين والشرعيين،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، امين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان،رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلي وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرين التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الإداريين في وزارة الداخلية.