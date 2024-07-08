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الميثاق الوطني يعقد لقاء اليوم يُعلن فيه القائمة العامة للحزب

منذ 19 ثانية
الميثاق الوطني يعقد لقاء اليوم يُعلن فيه القائمة العامة للحزب

وطنا اليوم:يعقد الميثاق الوطني مساء اليوم الإثنين اجتماعاً لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب بيان صادر عن الحزب يعقد “الميثاق الوطني” لقاء صحفياً في المقر الرئيسي للحزب الكائن في العاصمة عمان عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، يُعلن خلاله التشكيلة النهائية للقائمة الحزبية العامة التي ستخوض الإنتخابات، داعيا ممثلي وسائل الإعلام حضور اللقاء وتغطية فعالياته.
وكان حزب الميثاق الوطني أعلن في وقت سابق مشاركته في الإنتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من أيلول القادم، من خلال الترشح على الدوائر المحلية والدائرة العامة، وكان قد شكل لجنة لتحديد معايير الترشح وأخرى لأختيار المرشحين لحزب الميثاق على القائمة الحزبية الوطنية.

مرفق (لوكيشن) مقر الحزب
https://maps.app.goo.gl/TyvNiQCQGAVr2U5D6?g_st=iw


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