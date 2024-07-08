البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2.1% لنهاية أيار

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2.1% لنهاية شهر أيار الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) بلغت نسبته 1.81% للشهر ذاته.

ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت في شهر نيسان بنسبة -0.1% بعد 10 أشهر على الأقل من الارتفاع المستمر.

التقرير، أشار إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسب 1.5% في آذار الماضي، و1.8% في شباط، و3% في كانون الثاني و2.2% في كانون الأول من العام 2023، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1.9% بنهاية أيار.

وبين التقرير أن برنامج الأغذية العالمي في الأردن يواجه نقصاً في التمويل منذ تموز 2023، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في المستويات العادية من المساعدات النقدية للاجئين في الأردن.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار الماضي في الأردن ما مقداره 110.58 نقطة مئوية مقابل 108.62 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيار من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 110.50 للشهر الذي سبقه من نفس العام، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وأسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 10.75%، و “المياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 6.46%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86% و”الإيجارات” بنسبة 4.12%.

عالميا؛ لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5% في 59.1% من البلدان المنخفضة الدخل، و63% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، و36% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، و10.9% من البلدان ذات الدخل المرتفع.

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 46.7% من البلدان البالغ عددها 167 دولة حيث تتوفر البيانات، وفق البنك الدولي.

تقرير سابق للبنك الدولي، أشار إلى تصريحات لوزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد فيها على الدور المحوري للقطاع الزراعي في الأمن الغذائي، وبين جهود الوزارة لتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.

تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن نقص في التمويل، مما يحد من المساعدات الغذائية للاجئين وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن في النصف الثاني من عام 2023