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إختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركزي شباب وشابات إربد

منذ ساعة واحدة
إختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركزي شباب وشابات إربد

أختتمت فعاليات معسكر “النشاط الرياضي والبدني” في مركز شباب إربد وشابات إربد النموذجي وذلك ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 تحت شعار “اليوبيل الفضي، 25 عامًا من العطاء والإنجاز”، بمشاركة 25, شاب و شابة من كلا المركزين ضمن الفئة العمرية 12-14 عام  

وتضمنت فعاليات المعسكر جلسات حوارية عن أهمية الرياضة في حياتنا مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة لليافعين واليافعات وألعاب شعبية من الموروث الثقافي والإجتماعي وأعمال تطوعية مختلفة

ويهدف المعسكر الإستثمار بطاقات وأوقات الشباب من خلال المحفزات على الإبداع والإبتكار.

ودعت مديرية شباب محافظة إربد جميع الراغبين بالتسجيل بالمعسكرات، ممن تتراوح أعمارهم بين 12-30 للتسجيل عبر الرابط التالي: https://alhusseincamps.moy.gov.jo


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