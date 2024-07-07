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الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدًا

منذ ساعة واحدة
الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدًا

تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غدٍ الإثنين، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الإبتكارية “بنوصلك”.

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما إعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين ولغاية يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.

وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.


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