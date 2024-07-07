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انتشال جثامين شهداء مقيدي الأيدي قرب معبر كرم أبو سالم

منذ ساعة واحدة
انتشال جثامين شهداء مقيدي الأيدي قرب معبر كرم أبو سالم

وطنا اليوم:يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكثر ما يزيد على 10 أشهر.
وفي تطورات الأوضاع في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال جثامين 3 شهداء مكبلي الأيدي أطلق جيش الاحتلال النار عليهم بعد الإفراج عنهم شرقي رفح قرب معبر كرم أبو سالم .
واستشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الميناء غربي مدينة غزة.
هذا وجرى قصف مدفعي كثيف في محيط أبراج الأسرى غرب النصيرات، بينما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها الثقيلة شرق دير البلح وسط القطاع.
وأصيب 4 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
ووقع قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.
وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشلت فجر اليوم جثامين 3 شهداء ارتقوا إثر قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الميناء غربي مدينة غزة.
وأمس السبت استشهد 16 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


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