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الاحتلال يعتقل شاباً حاول تهريب أسلحة من الأردن

منذ ساعتين
الاحتلال يعتقل شاباً حاول تهريب أسلحة من الأردن

وطنا اليوم:زعم بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية العثور على أسلحة خلال تفتيش شاب في معبر رابين (معبر وادي عربة).
وقال بيان شرطة الاحتلال إنه تم العثور على 5 اسلحة من نوع “جلوك”، داخل مركبة الشاب التي كانت تحاول الدخول من الاردن الى الاحتلال.
واعتُقل سائق المركبة، وهو في الاربعينيات من عمره، للتحقيق معه، وتم حجز السيارة التي استخدمها في التهريب”. حسب البيان.


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