موجة حر شديدة تضرب منطقة الخليج والعراق بالصدارة

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب، أن أحدث نواتج المُحاكاة الحاسوبية تشير إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء عِدّة من شبه الجزيرة العربية بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول.

وأشار طقس العرب إلى أن المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية يُتوقع أن يشتد على المنطقة تدريجياً مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرق شبه الجزيرة العربية و يؤدي ذلك إلى اشتداد الحر.

وبين طقس العرب أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت ولسعودية و قطر و البحرين و الإمارات مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق، كما وتسجل 50 مئوي في أنحاء عِدّة من العراق والكويت وشرق المملكة العربية السعودية.

وبحسب طقس العرب، فإنه من المتوقع أن تتصدر من جديد هذه الدول أعلى درجات حرارة مُسجلة على مُستوى العالم مع نهاية الأسبوع وذلك بعد أن تصدرت مُدن جزائرية خلال الفترة الماضية القائمة متجاوزة بذلك جميع دول الخليج.