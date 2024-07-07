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عقاريون: ٣٠% تراجع الطلب على الشقق السكنية

منذ 3 ساعات
عقاريون: ٣٠% تراجع الطلب على الشقق السكنية

وطنا اليوم:ما زال الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجع بنسبة ٣٠ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق ما أكده عاملون في القطاع.
ولفتوا إلى أن تداعيات الحرب على غزة وارتفاع الفوائد على القروض السكنية هي اهم العوامل التي ساهمت بتراجع الطلب على الشقق السكنية.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.961 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى أن حجم التداول العقاري في كانون الأول الماضي بلغ 502 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالشهر السابق.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان داوود ان الطلب على الشقق السكنية مازال اقل من مستوياته مقارنة بالاعوام السابقة.
ولفت الداوود الى ان الطلب على الشقق السكنية تراجع بنسبة ٣٠ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واشار الى ان تراجع الطلب على الشقق السكنية يعود الى عدة عوامل اهمها تداعيات الحرب على غزة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية.
واتفق المستثمر في قطاع الاسكان المهندس صلاح أبو دية مع ما ذهب اليه الداوود حول تراجع الطلب على الشقق السكنية بنسب وصلت إلى ٣٠ بالمئه مقارنة بالسنوات السابقة
ولفت ابو دية إلى أن الطلب تراجع على الشقق السكنية بسبب تداعيات الحرب على غزة اضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية.


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