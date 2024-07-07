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التربية: لا ملاحظات مؤثرة من طلبة التوجيهي بامتحان الفيزياء

منذ 3 ساعات
التربية: لا ملاحظات مؤثرة من طلبة التوجيهي بامتحان الفيزياء

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لم ترد أي ملاحظات أثرت في سير امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” في الفرعين العلمي والصناعي السبت.
وأشارت الوزارة، إلى أن الملاحظات والشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات بالوزارة خلال الأيام الماضية، بشأن طبيعة الأسئلة، كانت منخفضة ولا تكاد تذكر.
وبينت الوزارة أن 140246 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان الجلسة الأولى من مختلف الفروع، فيما تقدم 1522 طالبا وطالبة لامتحان الجلسة الثانية بمبحث اللغة الفرنسية للفرعين الأدبي والفندقي.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل قرابة 450 مخالفة حتى يوم الخميس الماضي، غالبيتها تتعلق بإدخال وسائل اتصال إلى غرفة الامتحان.
وتحدثت، عن الانتهاء من تصحيح؛ أوراق الماسح لمبحثي التربية الإسلامية واللغة العربية بشقيها والدفاتر في مراكز التصحيح، وكذلك أوراق الماسح للرياضيات الورقتين الأولى والثانية.
وأوضحت أن دفاتر الرياضيات يجري تصحيحها منذ الخميس الماضي في 13 مركز تصحيح موزعة على جميع المحافظات وبمشاركة ما يقارب 2800 مصحح، ويتوقع أن تستمر عملية التصحيح إلى ما يقارب 10 أيام.
ولفتت إلى أن عمليات التدقيق والمطابقة لجميع المباحث بما فيها المباحث التي صححت، تستمر إلى ما قبل صدور النتائج.


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