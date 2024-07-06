مصدر بحماس يكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق المعدّل

وطنا اليوم_قال مصدر كبير في حركة حماس، اليوم السبت، لوكالة رويترز إن الحركة قبلت مقترحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

ملخص ما ذكره المصدر:

– بدء محادثات الإفراج عن المحتجزين خلال أسبوعين بعد المرحلة الأولى.

– وافقت حماس على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق.

– ستسمح الحركة بتحقيق التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار دائم خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

– قد يؤدي المقترح لاتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل ينهي الحرب.

– الوسطاء سيضمنون اتفاق وقف النار المؤقت.

– الوسطاء سيضمنون توصيل المساعدات.

– الوسطاء سيضمنون انسحاب القوات الإسرائيلية.