بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سوناك يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا بعد الهزيمة التاريخية

منذ 21 ثانية
سوناك يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا بعد الهزيمة التاريخية

وطنا اليوم:بعد هزيمة المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز ساحق لحزب العمّال، قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رسمياً استقالته من رئاسة الحكومة للملك تشارلز الثالث خلال لقاء في قصر باكنغهام اليوم الجمعة.
كما أكد قصر باكنغهام في بيان أن الملك تشارلز قبل استقالة سوناك.
وبوقت سابق اليوم، أعلن سوناك، خلال مؤتمر صحافي من مقر الحكومة في داوننغ ستريت، استقالته من رئاسة الوزراء ومن زعامة حزب المحافظين.
كما أضاف أنه يتحمل مسؤولية الفشل في الانتخابات، لافتاً إلى أن “حزب المحافظين سيحاول إعادة بناء ذاته بعد هذه النتيجة”.
فيما أردف قائلاً: “أعتذر عن خذلان المحافظين”.
في حين أكد أنه يحترم “زعيم العمال كير ستارمر، وهو رجل نزيه”.

اعترف بالهزيمة
وقبل ذلك، اعترف سوناك بهزيمة المحافظين في الانتخابات التشريعية، قائلاً إنه يتحمل “مسؤولية” ذلك.
كما أقرّ بأن “حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية”.
كذلك أضاف بعد إعادة انتخابه بدائرته الانتخابية في ريتشموند شمال إنكلترا أن “الشعب البريطاني أصدر حكماً واضحاً وأنا أتحمل مسؤولية” هذه الهزيمة.
فيما أكد أنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.

انتصار ساحق
أتى هذا بعدما حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، الخميس، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داوننغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.
وأظهرت نتائج اقتراع نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، أن حزب العمال (يسار وسط)، حصل على 411 مقعداً حتى الآن من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم بـ120 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:02

الدفاع المدني: 294 حادث انقاذ وحرائق خلال 24 ساعة

13:52

من هو كير ستارمر الذي أعاد حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا؟

13:40

بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة

11:43

تعميم مهم من الجمارك بشأن المركبات الكهربائية

11:37

الصفدي: العدوان على غزة خرق كل الثوابت وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية

11:31

السعودية تمنح الجنسية لعدد من أصحاب الكفاءات والخبرات

11:25

إعلام عبري: قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن

10:48

قرار بإغلاق المحال التجارية بمصر في العاشرة مساء

10:37

وفيات الجمعة 5-7-2024

10:21

جدل بعد سجن كويتي عامين بتهمة سرقة علكة

10:00

المجالي يقرر العدول عن خوض الانتخابات النيابية

09:51

اقتراح هوكستين على طاولة نصر الله.. وهذا سيحدث حال الرفض

وفيات
وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024