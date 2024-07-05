بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا اتخذ القرارات بمفرده في قضية صفقة التبادل.

من جهتها، نقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة قولها إنه يجب خفض سقف التوقعات فهناك قضايا إشكالية يمكن أن تعرقل التوصل إلى صفقة تبادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع توجه إلى الدوحة دون بقية أعضاء الوفد المفاوض لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المفاوضات ستستغرق وقتا طويلا، وأن بقية أعضاء الوفد المفاوض سينضمون إلى رئيس الموساد في حال إحراز تقدم، وسط تقديرات بأن المحادثات قد تستغرق شهرا.

وقال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعث الأمل في نفوس الوسطاء، لكن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.