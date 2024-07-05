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طقس الجمعة .. الحرارة أعلى من المعدل بـ8 درجات

منذ ساعة واحدة
طقس الجمعة .. الحرارة أعلى من المعدل بـ8 درجات

وطنا اليوم:توقع مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في الأردن الجمعة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 6-8 درجات مئوية.
وأضاف أن الأجواء تكون حارة بوجه عام خلال نهار الجمعة، وشديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.
وأشار إلى أن الطقس يكون معتدلاً بوجه عام ليلا، مع ظهور السحب المتفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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