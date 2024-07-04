بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة الله

منذ 47 دقيقة
الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة الله

وطنا اليوم_انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس الشاب المحامي فادي الطويل “أبو طلعت” نجل المرحوم القاضي طلعت الطويل شقيق الدكتور المحامي رفعت الطويل في فلسطين. وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الجمعة في البيرة في دولة فلسطين.

 

وتقبل التعازي في مدينة البيرة في فلسطين، ويتقبل الدكتور رفعت الطويل العزاء بعد عودته إلى عمان. أسرة وطنا اليوم تتقدم إلى الدكتور رفعت وعموم عشيرة الطويل بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بوفاة نجل شقيقه.

 

سائلين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفواً وغفراناً، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:07

عاجل – القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على شمال قطاع غزة

21:13

انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38

20:47

شركات الكيان تنهار ونقاش بالكنيست حذر من فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم

20:35

كمينان للقسام يوقعان قتلى إسرائيليين برفح والشجاعية

19:57

نائب الملك يلتقي البعثتين المشاركتين في أولمبياد وبارالمبيك باريس

19:40

الربيعة يدشّن حزمة من المشاريع الإنسانية لدعم اللاجئين في الأردن

19:37

سلطة إقليم البترا تقرر إعفاء المستأجرين من الإيجارات لعام 2024

19:32

إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون بعنوان ويستمر الوعد

19:22

تسيير قافلة مساعدات إنسانية من 50 شاحنة لسكان غزة

19:11

الكوفحي يكتب :الأردن والمرحلة الجديدة: استعادة الثقة

19:09

مقتل نائب قائد سرية إسرائيلية في معارك جنوبي لبنان

19:06

مقتل ثلاثينية على يد شقيقها في منطقة عين الباشا

وفيات
العين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة الله