الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة الله

وطنا اليوم_انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس الشاب المحامي فادي الطويل “أبو طلعت” نجل المرحوم القاضي طلعت الطويل شقيق الدكتور المحامي رفعت الطويل في فلسطين. وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الجمعة في البيرة في دولة فلسطين.

وتقبل التعازي في مدينة البيرة في فلسطين، ويتقبل الدكتور رفعت الطويل العزاء بعد عودته إلى عمان. أسرة وطنا اليوم تتقدم إلى الدكتور رفعت وعموم عشيرة الطويل بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بوفاة نجل شقيقه.

سائلين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفواً وغفراناً، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.