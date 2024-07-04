بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل نائب قائد سرية إسرائيلية في معارك جنوبي لبنان

منذ 3 ساعات
مقتل نائب قائد سرية إسرائيلية في معارك جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد (احتياط) شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال جيش الاحتلال، الخميس في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) إيتاي غاليا، 38 سنة، من رمات غان، نائب قائد السرية في الوحدة 8679، أوزبت يفتاح (679)، قتل في القتال في الشمال.

قتلى في صفوف الاحتلال
وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 677 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 322 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 4,066 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 606 منهم بالخطرة، و1,023 إصابة متوسطة، و2,437 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:07

عاجل – القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على شمال قطاع غزة

21:28

الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة الله

21:13

انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38

20:47

شركات الكيان تنهار ونقاش بالكنيست حذر من فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم

20:35

كمينان للقسام يوقعان قتلى إسرائيليين برفح والشجاعية

19:57

نائب الملك يلتقي البعثتين المشاركتين في أولمبياد وبارالمبيك باريس

19:40

الربيعة يدشّن حزمة من المشاريع الإنسانية لدعم اللاجئين في الأردن

19:37

سلطة إقليم البترا تقرر إعفاء المستأجرين من الإيجارات لعام 2024

19:32

إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون بعنوان ويستمر الوعد

19:22

تسيير قافلة مساعدات إنسانية من 50 شاحنة لسكان غزة

19:11

الكوفحي يكتب :الأردن والمرحلة الجديدة: استعادة الثقة

19:06

مقتل ثلاثينية على يد شقيقها في منطقة عين الباشا

وفيات
الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024