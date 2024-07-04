مقتل نائب قائد سرية إسرائيلية في معارك جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد (احتياط) شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، الخميس في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) إيتاي غاليا، 38 سنة، من رمات غان، نائب قائد السرية في الوحدة 8679، أوزبت يفتاح (679)، قتل في القتال في الشمال.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 677 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 322 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 4,066 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 606 منهم بالخطرة، و1,023 إصابة متوسطة، و2,437 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية