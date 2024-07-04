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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يجري عملية جراحية نوعية

منذ 3 ساعات
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يجري عملية جراحية نوعية

وطنا اليوم:أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني “جنوب غزة/3” أمس الأربعاء، عملية جراحية نوعية لتثبيت كسر في الجمجمة لمريض يبلغ من العمر 43 عاماً، وذلك في إطار الجهود التي يقدمها المستشفى من أجل تقديم الخدمة والرعاية الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة.
وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني “جنوب غزة/3” عملية جراحية نوعية، حيث أن المستشفى يضم كوادر طبية وتمريضية من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية تخفيفاً لمعاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.
وأوضح مدير المستشفى: “أن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيو عمليات وتخدير، تأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى للأهل والأخوة في القطاع”.
وأفاد أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب، بأن المريض كان يعاني من كسر في العظمة القفوية اليمنى (كسر في الجمجمة)، أدى إلى فراغ عظمي في الجمجمة، إضافة إلى تهتك في الأم الجافية (الغشاء المحيط بالدماغ)، حيث نجم عن ذلك انفتاق مع اختناق جزء من الدماغ وإصابة في مادة الدماغ مترافق مع نزيف، موضحا أنه تم إجراء عملية توسيع للفراغ العظمي والأم الجافية لتخفيف الضغط الدماغي (عملية قطع القحف المخفف لضغط الدماغ) لايقاف النزيف الدماغي، وزرع عظم الجمجمة المزال في جدار البطن للمحافظة عليه وإعادة زراعته لاحقاً.
وعبر ذوو المريض، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من آثار الحرب التي يتعرض لها الأهالي في القطاع.


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