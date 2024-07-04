العين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادة

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي معالي العين جمال الصرايرة عضو مجلس امناء جامعة البتراء المرحوم بإذن الله تعالي رئيس مجلس أمناء الجامعة موسى عبد العزيز شحادة (أبو صفاء)،

ويتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلته وذويه وإلى آل شحادة الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.