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المستقلة للانتخاب تحدد آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح

منذ 3 ساعات
المستقلة للانتخاب تحدد آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الخميس، أن آخر موعد لتقديم الاستقالة من المذكورين في نص الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) هو 12 من الشهر الحالي، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من موعد يوم الاقتراع المحدد للانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على “من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية”.
إضافة إلى “أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلي وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية”.


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