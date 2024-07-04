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صحة غزة تحذر من توقف آخر مستشفى عامل جنوبي القطاع

منذ 4 ساعات
صحة غزة تحذر من توقف آخر مستشفى عامل جنوبي القطاع

وطنا اليوم:دقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ناقوس الخطر، وأطلقت تحذيراً خطيراً ينذر بتوقف مولدات الكهرباء عن العمل في مجمع ناصر الطبي المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح.
وأكدت صحة غزة في بيان لها، الخميس، أن ذلك يؤدي إلى توقف الخدمة الصحية والطبية مما يُهدد بوقوع أزمة إنسانية.
وحملت الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وجميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أية كارثة أو أزمة حقيقية قد تقع في أي لحظة قد يترتب عليها حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى، وخاصة المنومين في أقسام العناية المركزة.
وطالبت ثحة غزة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بتوريد الوقود بشكل فوري وعاجل لمجمع ناصر الطبي على جناح السرعة وقبل فوات الأوان.
كما دعت إلى التدخل العاجل لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية تقضي على عشرات المرضى.


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