وزير الاوقاف يكشف تطورات ملف الحجاج غير النظاميين

وطنا اليوم:قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الخميس، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الاغلاق في حال اثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج.

واشار الى ان التحقيقات الاولية اكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج اردنيين بصورة غير نظامية، حيث ان النيابة العامة لازالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعوديّة لغايات اداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم.

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج إطار البعثة الرسمية خلال عام 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا.

وقالت النيابة العامة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنه ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضافت أنها قامت بمنع سفر 27 مشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهداً، وقررت إغلاق 3 شركات بموجب قانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم