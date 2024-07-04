بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الاوقاف يكشف تطورات ملف الحجاج غير النظاميين

منذ 21 ثانية
وزير الاوقاف يكشف تطورات ملف الحجاج غير النظاميين

وطنا اليوم:قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الخميس، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الاغلاق في حال اثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج.
واشار الى ان التحقيقات الاولية اكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج اردنيين بصورة غير نظامية، حيث ان النيابة العامة لازالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعوديّة لغايات اداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم.
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج إطار البعثة الرسمية خلال عام 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا.
وقالت النيابة العامة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنه ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضافت أنها قامت بمنع سفر 27 مشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهداً، وقررت إغلاق 3 شركات بموجب قانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأول

13:56

الروابدة: الوزارة وكوادرها في خدمة المواطنين والمستثمرين

12:50

تمديد فترة التقدم لـ أحد أكبر الفرص الاستثمارية داخل محيط تلفريك عجلون

12:42

إصابات مباشرة وحرائق واسعة.. حزب الله يقصف إسرائيل بمئات الصواريخ وعشرات المسيرات

12:23

حزب البناء والعمل يكرم ايتام جمعية نبض القلب الخيرية

12:11

العبداللات: الحكومة أصدرت حزمة من التشريعات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

11:58

الصناعة والتجارة تخفّض سعر طن دقيق القمح الموحد والقمح

11:36

برهومة يكتب: مهرجان جرش .. صامدون هناك وهنا

11:25

تحويل قضية نقابات العمال للقضاء بعد انتهاء التحقيق

11:19

إيلون ماسك يحذر بيل غيتس : سأمحيك إذا فعلتها ثانيةً

11:07

نتنياهو يحدد موعد بحث مقترحات حماس ومتظاهرون يغلقون طرقا في تل أبيب

10:28

50 خدمة حكومية جديدة على تطبيق سند

وفيات
وفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024