وطنا اليوم:كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق حوالي 50 خدمة حكومية جديدة على تطبيق سند.

وأضافت الوزارة أن هذه الخدمات تشمل خدمات تقدمها جهات حكومية مختلفة، ومن ضمنها خدمات متعلقة بترخيص المركبات، إضافة إلى خدمات تتعلق بالأحوال المدنية، والتأمين الصحي، فضلا عن خدمات تقدمها وزارة العدل. وغيرها من الخدمات الحكومية.

ونوهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنه للاستفادة من جميع الخدمات على تطبيق سند، فأنه ينبغي أن يصار إلى تفعيل الهوية الرقمية، مشيرة إلى أنه يمكن تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند، أو من خلال البنوك المشاركة.

و يذكر أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة قد صرح سابقا أن عدد الخدمات المفعلة عبر سند يصل إلى حوالي 500 خدمة، تقدمها العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية. كما نوه إلى أن العدد الإجمالي للخدمات التي تمت عملية رقمنتها تجاوز 1.17 ألف خدمة