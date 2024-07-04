تجمع يضم 9 آلاف كنيسة بأمريكا يقطع علاقته بإسرائيل

وطنا اليوم:قررت الكنيسة المشيخية الأمريكية سحب دعمها المالي لإسرائيل، داعية الشركات المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين إلى تغيير موقفها.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024، قررت الجمعية العامة للكنيسة المشيخية الأمريكية اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بإسرائيل.

حيث قررت الكنيسة التي تضم 8 آلاف و800 كنيسة ومليون عضو في الولايات المتحدة وبغالبية الأصوات “إنهاء الدعم المالي لإسرائيل، وسحب أموال الكنيسة من السندات الإسرائيلية”.

وذكرت الجمعية العامة للكنيسة أنه سيتم تشجيع شركتين (لم تسمهما) تزودان إسرائيل بمحركات الطائرات وبتكنولوجيا (تقنيات) الذكاء الاصطناعي على تغيير مواقفها.

وأشارت إلى أن الشركتين ساهمتا في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وأوضحت التقارير أن الجمعية العامة للكنيسة التي تنتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، اتخذت أيضا قرارا بإدانة الصهيونية المسيحية.

يشار إلى أن الكنيسة المشيخية الأمريكية تعرف إسرائيل منذ عام 2022 على أنها “دولة فصل عنصري”.