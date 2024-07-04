الميثاق الوطني يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة وبدعم موقف النقباء

وطنا اليوم:دعى حزب الميثاق الوطني الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية واعلن دعمه وتأييده قرر مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لإجراء دراسة على نظامي إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، وما ستخلص إليه اللجنة من توصيات في حال تم إقرارها من قبل مجلس النقباء.

ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة لاعادة النظر ببعض مواد وبنود النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية في ظل ما تضمنه النظامين من بنود أثارت الجدل لدى الرأي العام وتضر بمصلحة العاملين في القطاع العام، سيما وأن هناك مواد وبنود لا يمكن أن تساهم في تطوير القطاع العام والعاملين به، بل على العكس تدفع الموظف الى عدم التطوير من ذاته، منها الغاء معادلة الشهادات للموظفين بعد التعيين.

كما دعا الحكومة الى ضرورة عقد جلسات حوارية وتشاورية مع النقابات والاحزاب والخبراء والمختصين وإجراء دراسات معمقة لصياغة أنظمة توافقية قابلة للتطبيق، تحقق الهدف المرجو منها لتطوير القطاع العام دون الضرر بالعاملين، مؤكدا الحزب أنه مع أي توجه لمعالجة الترهل الأداري يُساهم في خلق بيئة عمل متطورة في الجهاز الإداري للدولة.