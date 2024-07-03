مقتل قائد عسكري بحزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في منطقة الحوش جنوب شرق مدينة صورة ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح.

وكشفت مصادر عن مقتل قائد وحدة عزيز بحزب الله بالغارة وأضافت أن القيادي في الحزب ملقب بأبو نعمة ومن بلدة حداثا

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف مواقع لحزب الله في بلدات بليدا وعيترون ويارون جنوبي لبنان.

وقالت تقارير لبنانية إن مدفعية إسرائيلية أطلقت قذيفة باتجاه منزل في بلدة كفركلا جنوب لبناني. وشهدت منطقة مارون الراس في جنوب لبنان قصفا مدفعيا ورمي قذائف ميركافا ووقذائف مضيئة.

سياسيا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين يعتزم الاجتماع مع مسؤولين فرنسيين في باريس اليوم الأربعاء لبحث سبل نزع فتيل التصعيد عبر الحدود بين جماعة حزب الله وإسرائيل.

والثلاثاء شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “الضرورة المطلقة لمنع اشتعال” الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون “أعرب مجددا عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق وشدد على الأهمية المطلقة لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وأن يشكل تطورا خطيرا بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي”.

وكشف مصدران لوكالة الصحافة الفرنسية أن هوكشتاين سيلتقي كذلك بالخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه.

وقال هوكشتاين أثناء زيارته الأخيرة في بيروت إن الحل الدبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله قابل للتحقيق وهو أمر عاجل.